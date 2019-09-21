В фильме «Гардемарины IV» снялись севастопольские нахимовцы

Накануне в Казачьей бухте Севастополя прошли съемки массовых сцен с участием более чем 20 кадетов Севастопольского президентского училища – филиала Санкт-Петербургского Нахимовского военно-морского училища.

Они снимались в воде. К помощи нахимовцев съемочной группе пришлось прибегнуть, потому что не каждый сумеет держаться на плаву среди обломков, по которым еще и ходят куры, и при этом изображать тонущего. ⠀

Конечно, ребятам было интересно стать участниками съемок фильма, хотя руководство училища не сразу согласилось их отпустить.

«Для них понятия Родины и чести смыслообразующие. И девиз: «Жизнь — Родине, честь — никому!» они даже в таком юном возрасте воспринимают по-особому», – сообщается на официальной странице фильма в Инстаграме.

Источник: Вести.Севастополь