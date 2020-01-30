В Херсонесе выставят скифские коллекции из музеев Симферополя и Бахчисарая

Жемчужины скифских коллекций трех музеев полуострова соберут на выставке в музее-заповеднике “Херсонес Таврический”. Памятники из фондов Бахчисарайского музея-заповедника и музея-заповедника «Неаполь Скифский» привезут в Севастополь в апреле.

Сегодня директора учреждений заключили договоры о сотрудничестве, в рамках которых и будут разрабатывать совместные проекты. Уже известно, что жители и гости города смогут увидеть образцы оружия, амулетов, украшений скифов юго-западного Крыма. Лучшие из тех, что были найдены учёными за последние полвека. В частности, из Бахчисарайского района привезут предметы из дерева, которые чудом сохранились в Усть-альминском некрополе.

«В основном, это сосуды, мелкие поделки, гребешки, шкатулочки и так далее, представлена также роспись по дереву, то есть то, что в 90% случаев не сохраняется, и мы только можем догадываться, как это выглядело. Эти вещи составят самую важную часть выставки, которая есть только в нескольких музеях России и мира», – говорит Юрий Зайцев – директор историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский».

На другой выставке представят находки из Белогорского района, где ученые нашли новое скифское поселение площадью около 60 гектаров. Ранее исследований на его территории не проводили. Еще один договор о сотрудничестве Херсонес Таврический заключил с фондом “Наследие тысячелетий”. Это соглашение уже между учеными, которые будут вместе искать ответы на загадки истории. В течение 20-летних исследований фонд накопил десятки уникальных материалов. Также связанных с историей скифов, сарматов, аланов – так называемого варварского населения. Особый интерес, говорят, вызывает краснолаковая посуда. Ученые предполагают, что народы крымских предгорий привозили ее из Херсонеса.

«Наша цель – это проследить экономические связи населения, которое жило в крымских предгорьях с Херсонесом, как античным городом. И краснолаковая посуда дает для этого наиболее оптимальный материал, поскольку это был импорт, то есть это посуда, которая изготавливалась греками, привозилась в Херсонес, ею пользовались сами херсонеситы и какая-то часть этой керамики шла на – как бы мы сейчас современным языком выразились – на экспорт варварам предгорного Крыма», – рассказывает Анастасия Стоянова, президент благотворительного фонда “Наследие тысячелетий”.

Проводить совместные работы учёные начнут уже на этой неделе. По итогам исследований планируют издать научные статьи, книги, научно-популярные каталоги и сформировать несколько выставок.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь