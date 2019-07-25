В Херсонесе выступит создатель движения "Митьки" Дмитрий Шагин

26 июля создатель движения “Митьки” Дмитрий Шагин выступит с концертом в музее-заповеднике “Херсонес – Таврический”. Аккомпанировать ему будут музыканты севастопольской группы “Приморский парк”.
Дмитрий Шагин – создатель легендарной группы “Митьки” и представитель неофициального искусства Ленинграда 1980-х годов и постсоветского времени.
В 16:00 Дмитрий Шагин откроет выставку “Смотри в небо – увидишь небо; смотри вдаль – увидишь даль”, а в 18:00 в античном театре музея начнется творческий вечер петербургского художника и музыканта.
В экспозиции будет представлено около 30 работ. Герои произведений “Митьки” – доброжелательные и жизнелюбивые философы в тельняшках или наши современники.
На творческой встрече Дмитрий Шагин исполнит произведения из сборника “митьковских песен”, популярных народных и советских произведений, записанных в 1996 году.
С “митьками” в разное время сотрудничали известные музыканты и певцы: Вячеслав Бутусов, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Александр Ф. Скляр, Сергей Чиграков.
фото: chersonesos-sev.ru
Источник: Вести.Севастополь