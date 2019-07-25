В Херсонесе выступит создатель движения "Митьки" Дмитрий Шагин

26 июля создатель движения “Митьки” Дмитрий Шагин выступит с концертом в музее-заповеднике “Херсонес – Таврический”. Аккомпанировать ему будут музыканты севастопольской группы “Приморский парк”.

Дмитрий Шагин – создатель легендарной группы “Митьки” и представитель неофициального искусства Ленинграда 1980-х годов и постсоветского времени.

В 16:00 Дмитрий Шагин откроет выставку “Смотри в небо – увидишь небо; смотри вдаль – увидишь даль”, а в 18:00 в античном театре музея начнется творческий вечер петербургского художника и музыканта.

В экспозиции будет представлено около 30 работ. Герои произведений “Митьки” – доброжелательные и жизнелюбивые философы в тельняшках или наши современники.

На творческой встрече Дмитрий Шагин исполнит произведения из сборника “митьковских песен”, популярных народных и советских произведений, записанных в 1996 году.

С “митьками” в разное время сотрудничали известные музыканты и певцы: Вячеслав Бутусов, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Александр Ф. Скляр, Сергей Чиграков.

фото: chersonesos-sev.ru

Источник: Вести.Севастополь