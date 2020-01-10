В Херсонесе наградят победителей конкурса «Новогодняя ёлочная игрушка»

10 января 2020     15
В Херсонесе наградят победителей конкурса «Новогодняя ёлочная игрушка»

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» пройдёт награждение победителей конкурса «Новогодняя ёлочная игрушка».

Приём работ стартовал 2 декабря 2019 года и закончился 9 января 2020 года. Поделки разделили по возрасту участников на три группы: от пяти до восьми лет, от девяти до 12 лет, от 13 до 16 лет, сообщает музей-заповедник «Херсонес Таврический».

10 января этого года жюри оценило работы ребят в каждой категории. Их наградят призами и грамотами, а создатель самой лучшей новогодней ёлочной игрушки получит Гран-при.

Мероприятие будет проходить в Византийском дворике 12 января в 14:00.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото chersonesos-sev.ru

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Лукашенко ввел налог на российскую нефть
Лукашенко ввел налог на российскую нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел налог для организаций, которые занимаются транспортировкой нефти и нефтепродуктов на территории республики, сообщает БЕЛТА. Он …


Украина намерена получить от России 7 млрд долларов
Украина намерена получить от России 7 млрд долларов

Топ-менеджер «Нафтогаза» Юрий Витренко подтвердил планы Украины подать новые иски против России с требованием выплаты компенсации за потерянные активы в Крыму – …


Омбудсмен Павел Буцай рассказал подробности задержания глухонемого севастопольца на Украине
Омбудсмен Павел Буцай рассказал подробности задержания глухонемого севастопольца на Украине

Украинские силовики на границе с Крымом задержали глухонемого севастопольца, который возвращался домой из паломничества в Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщил …


Для стабилизации цен на продукты в Крыму постоят крупный логистический центр
Для стабилизации цен на продукты в Крыму постоят крупный логистический центр

Оптово-логистический комплекс построят в Красногвардейском районе республики. «С точки зрения стабилизации цен принято решение и определён конкретный оператор, который будет …


В Херсонесе наградят победителей конкурса «Новогодняя ёлочная игрушка»
В Херсонесе наградят победителей конкурса «Новогодняя ёлочная игрушка»

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» пройдёт награждение победителей конкурса «Новогодняя ёлочная игрушка». Приём работ стартовал 2 декабря 2019 года и закончился …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты