В Херсонесе наградят победителей конкурса «Новогодняя ёлочная игрушка»

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» пройдёт награждение победителей конкурса «Новогодняя ёлочная игрушка».
Приём работ стартовал 2 декабря 2019 года и закончился 9 января 2020 года. Поделки разделили по возрасту участников на три группы: от пяти до восьми лет, от девяти до 12 лет, от 13 до 16 лет, сообщает музей-заповедник «Херсонес Таврический».
10 января этого года жюри оценило работы ребят в каждой категории. Их наградят призами и грамотами, а создатель самой лучшей новогодней ёлочной игрушки получит Гран-при.
Мероприятие будет проходить в Византийском дворике 12 января в 14:00.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото chersonesos-sev.ru
Источник: Вести.Севастополь