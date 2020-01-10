В Херсонесе наградят победителей конкурса «Новогодняя ёлочная игрушка»

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» пройдёт награждение победителей конкурса «Новогодняя ёлочная игрушка».

Приём работ стартовал 2 декабря 2019 года и закончился 9 января 2020 года. Поделки разделили по возрасту участников на три группы: от пяти до восьми лет, от девяти до 12 лет, от 13 до 16 лет, сообщает музей-заповедник «Херсонес Таврический».

10 января этого года жюри оценило работы ребят в каждой категории. Их наградят призами и грамотами, а создатель самой лучшей новогодней ёлочной игрушки получит Гран-при.

Мероприятие будет проходить в Византийском дворике 12 января в 14:00.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото chersonesos-sev.ru

Источник: Вести.Севастополь