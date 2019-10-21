В Херсонесе наступает самое живописное время года – «Арт-осень»

Художественный фестиваль продлится с 22 по 27 октября 2019 года.

Пленэры, к которым смогут присоединиться все желающие, состоятся 22 и 23 октября с 10:00 до 17:00. В них примут участие и известные севастопольские художники: Сергей Берлов, Владимир Новиков, Нана Деменкова, Ксения Хидаева и другие.

Специально для детей 26 и 27 октября с 11:00 до 17:00 будут организованы мастер-классы по акварельным этюдам. Организаторы предоставят мольберты, планшеты, краски и акварельную бумагу. Участникам нужно будет принести только кисти, баночки и карандаши.

Завершится фестиваль «Арт-осень» выставкой работ, выполненных детьми во время мастер-классов и картин профессиональных художников, созданных на пленэре. Она будет работать с 28 октября по 1 ноября.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь