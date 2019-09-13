В Херсонесе откроется конференция по археологии и античной истории

Участие в мероприятии примут научные сотрудники музея-заповедника и исследователи из Крыма, Краснодара, Саратова, Санкт-Петербурга и Москвы.

Вторая научная конференция «АРХОНТ. Античные Реликвии Херсонеса: Открытия, Находки, Теории пройдёт с 16 по 20 сентября 2019 года в Херсонесе. Её организатором выступает музей-заповедник «Херсонес Таврический».

В программе конференции 50 докладов. Большинство из которых посвящены археологии античного Херсонеса. Прозвучат доклады по истории античного Боспора. Первый форум «АРХОНТ» состоялся в 2017 году.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь