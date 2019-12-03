В Херсонесе открылась выставка работ людей с ограниченными возможностями

Во вторник, 3 декабря, в малом выставочном зале здания античной истории торжественно открыли выставку «Добрых рук мастерство», сообщает пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический».

«Все мы здесь собрались для того, чтобы посмотреть на творения людей с ограниченными возможностями и выразить им благодарность за те художественные работы, которые они создают», – обратилась к собравшимся уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе Марина Песчанская.