В Херсонесе открылась выставка работ людей с ограниченными возможностями

3 декабря 2019     17
В Херсонесе открылась выставка работ людей с ограниченными возможностями

Во вторник, 3 декабря, в малом выставочном зале здания античной истории торжественно открыли выставку «Добрых рук мастерство», сообщает пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический».

 

«Все мы здесь собрались для того, чтобы посмотреть на творения людей с ограниченными возможностями и выразить им благодарность за те художественные работы, которые они создают», – обратилась к собравшимся уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе Марина Песчанская.

Мастера с ограниченными возможностями представили более 80 работ в различных художественных техниках. Посетить выставку можно до 18 декабря 2019 года, вход свободный.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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