В Херсонесе покажут эксклюзивный золотой медальон

Золотую накладку с изображением Святого Николая покажут публике впервые. Выставку проанонсировала пресс-служба музея-заповедника.

“Когда этот медальон нашли, сразу зарегистрировали как накладку с изображением Императора. Позже, во время создания каталога “Наследие Византийского Херсона”, сотрудники музея взяли этот артефакт для работы и обратили внимание на греческую надпись: «Άγιος Νικόλαος», которая на русский язык переводится “Святой Николай”. Кроме того, на изображении присутствовали специфические иконографические признаки свойственные именно этому Святому: омфор и характерные черты лика”, – рассказала историю медальона заведующая отделом византийской истории Татьяна Яшаева.