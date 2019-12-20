В Херсонесе покажут эксклюзивный золотой медальон

20 декабря 2019     7
В Херсонесе покажут эксклюзивный золотой медальон

Золотую накладку с изображением Святого Николая покажут публике впервые. Выставку проанонсировала пресс-служба музея-заповедника.

“Когда этот медальон нашли, сразу зарегистрировали как накладку с изображением Императора. Позже, во время создания каталога “Наследие Византийского Херсона”, сотрудники музея взяли этот артефакт для работы и обратили внимание на греческую надпись: «Άγιος Νικόλαος», которая на русский язык переводится “Святой Николай”. Кроме того, на изображении присутствовали специфические иконографические признаки свойственные именно этому Святому: омфор и характерные черты лика”, – рассказала историю медальона заведующая отделом византийской истории Татьяна Яшаева.

Медальон обнаружили в 1953 году в ходе реставрационных работ возле Уваровской базилики, расположенной в “епископском квартале” Херсонеса. 

Выставка продлится  до 31 декабря. Цена – 150 рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото пресс-службы музея-заповедника “Херсонес Таврический”

Источник: Вести.Севастополь

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