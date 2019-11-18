В Херсонесе пройдет бесплатная экскурсия по выставке «Цвет внутри»

18 ноября 2019     14
В Херсонесе пройдет бесплатная экскурсия по выставке «Цвет внутри»

20 ноября в 15:00 в зале временных выставок Византийской экспозиции пройдет авторская экскурсия по выставке «Цвет внутри». Экскурсия бесплатная, но, чтобы пройти на выставку, нужно купить входной билет стоимостью 50 рублей.

В одной экспозиции – расписанные в цвете произведения мастеров античного Херсонеса, найденные во время раскопок, и монохромные работы современных художников Владимира Новикова и Дарьи Рыбиной.

Древнегреческая архитектура и скульптура были не беломраморными, а ярко раскрашенными, и соседство с монохромной графикой подтолкнет зрителя к переосмыслению образа древнегреческого города, считают в музее.

В ходе экскурсии гости также узнают подробности археологических исследований и особенности уникальных изобразительных техник.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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