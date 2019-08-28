В Херсонесе пройдет дополнительный показ спектакля "Грифон"

28 августа 2019     21
В Херсонесе пройдет дополнительный показ спектакля "Грифон"

1 сентября в музее-заповедник “Херсонес Таврический” пройдет дополнительный показ спектакля “Грифон”, сообщила пресс-служба музея в среду.

Показ начнется в 20:45, билеты уже можно приобрести на сайте.

Представления в музее-заповеднике “Херсонес Таврический” начались в конце июля и будут идти по субботам до конца сентября. Вот только все билеты на сентябрь уже раскуплены, поэтому организаторы спектакля приняли решение дать еще одно представление.

10 августа спектакль “Грифон” в Херсонесе посмотрел Президент России Владимир Путин, а также  вице-премьер правительства Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский. После спектакля Владимир Путин пообщался с исполнителями главных ролей и дал высокую оценку их работе.

Спектакль поставлен по пьесе митрополита Псковского Тихона Шевкунова. Для него в музее специально построили сцену с мультимедийным оборудованием. Одну только площадку готовили больше года.

Источник: Вести.Севастополь

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