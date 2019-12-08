В Херсонесе пройдут детские утренники и вечерние предновогодние экскурсии

8 декабря 2019     11
В Херсонесе пройдут детские утренники и вечерние предновогодние экскурсии

28 и 29 декабря, а также с 4 по 7 января в Херсонесе жду детей на утренники, а взрослых (и детей, кстати, тоже) – на вечерние экскурсии. Впервые музей проводит семейные новогодние мероприятия.  

На новогоднем празднике «Волшебный мир Херсонеса» дети смогут пообщаться не только с Дедом Морозом и Снегурочкой, но также с древнегреческими богами: Герой, Деметрой, Никой и Посейдоном. Не обойдется и без Медузу Горгоны, которая попытается испортить ребятам праздник.

Как одевались древние херсонеситы, какие кушанья готовили, где хранили скоропортящиеся продукты, как развлекались, каких богов почитали – все это расскажут маленьким гостям на утреннике. В конце программы каждый ребенок получит от Деда Мороза и Снегурочки сладкий подарок. Билет на утренник стоит 250 руб. Принять участие в нем можно по предварительной записи по телефону: 8 (918)071-90-90.

Детей вместе со взрослыми в 17:00, 17:30, 18:00 ждут на экскурсиях «В свете веков». Записываться тоже нужно заранее по телефону 8 (978) 110-26-21. Экскурсия для взрослых стоит 400 рублей, для пенсионеров и детей – 200. Для гостей откроют Сад миниатюр, где собраны уменьшенные копии древних храмов, усадеб, оборонительных стен и античного театра.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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