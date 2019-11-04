В Херсонесе прошло Всенощное бдение в честь Казанской иконы Божьей Матери

Сегодня православный мир отмечает осеннюю «Казанскую» – праздник, установленный в 1649 году в честь Казанской иконы Божией Матери в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году.

Накануне во Владимирском соборе Херсонеса прошла Всенощная с прославлением Богородицы. Праздничные богослужения в храмах Севастополя состоялись и сегодня утром, потому что день Казанской иконы Богоматери – один из самых почитаемых церковных праздников.

В народное ополчение, которое возглавили Минин и Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Зная, что бедствие попущено за грехи, весь народ и ополчение наложили на себя трехдневный пост и с молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за небесной помощью, говорится в исторических документах.

От святителя Арсения, который потом стал епископом Суздальским, но в тот момент находился в плену у поляков, пришла весть: было ему видение, что суд Божий с гнева переменился на милость по заступничеству Пресвятой Девы. Воодушевленные известием русские войска 22 октября 1612 года освободили Москву от польских захватчиков.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Фото Анны Выскуб

Источник: Вести.Севастополь