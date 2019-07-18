В Херсонесе состоится открытие выставки «Последние Романовы»

Время работы – 9:00 по 17:00, выходные – пятница, суббота.

Выставка будет представлена в здании фонда Паккарда с 19 июля по 16 августа.

«Выставка “Последние Романовы: крымские хроники” посвящена поездкам семьи русского Императора Николая II на крымский полуостров… Посетители увидят на выставке хроникальные кадры, на которых запечатлены как торжественные события, так и бытовые сцены. Эти снимки сделаны фотографами Его Императорского Величества», – говорится в сообщении.

Завтра, 19 июля в музее-заповеднике “Херсонес Таврический” в 16:00 состоится открытие выставки “Последние Романовы: крымские хроники”, сообщила пресс-служба музея в четверг.

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