В «Херсонесе Таврическом» впервые покажут предметы античной крепости

Около 30 древних амфор, изготовленных более 2000 тысяч лет назад, воссоздали сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический». Части сосудов нашли во время работы Бельбекской экспедиции на укреплении Масляная гора. Это недалеко от села Поворотное. Раскопки завершились в 2018 году. Но ученые нашли так много материалов, что работают с ними до сих пор. Саму коллекцию посетителям музея пока не показывают, готовят большую экспозицию.

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Эту амфору изготовили в древнем городе Книд на Западе современной Турции во втором веке до нашей эры. Таких целых сосудов в окрестностях Херсонеса раньше не находили. Интересно, что здесь на ручках есть два клейма с именами: чиновника и владельца мастерской – своеобразный знак качества. А на самой амфоре нацарапано имя ее владельца – Гиерон.

Книдскую амфору из 240 фрагментов собрал реставратор – керамист Игорь Макаев. Он увлекается археологией уже больше 15 лет. Говорит, такое количество осколков – не предел. Всего с Бельбекской экспедиции ученые привезли несколько десятков тысяч элементов древних сосудов.

«Бывало, что и до четырех сотен доходило в одной. Как говорится, что только что слон по ней не прошелся, – говорит керамист-реставратор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Игорь Макаев. – В этом и состоит задача вне зависимости от количества собрать воедино. В конце концов ценится результат, а не то, какие силы к нему приложены».

Сейчас Игорь собирает две амфоры: синопскую и книдскую. Они сохранились лишь частично, но и это поможет ученым ответить на многие вопросы. Примерно 2100 лет назад крепость Масляная гора погибла от пожара. Под рухнувшими стенами остались различные предметы быта – среди них очень много амфор, рассказывает руководитель Бельбекской экспедиции Максим Тюрин. Он семь лет изучает эту античную крепость. Реставраторы-керамисты собрали уже более 30 сосудов. Из них восемь – с острова Косс в Эгейском море. Там был центр виноделия. Косские амфоры отличают от других по двуствольной ручке. Были у греков и свои, уже утерянные, секреты сохранения вина.

«Различные сорта вина, о них мы знаем очень мало, попробовать никогда не сможем. Но из работ различных авторов знаем, что и темные и светлые сорта были, и пряные и сладкие сорта и, в некоторые из сортов при производстве, добавлялась в качестве консерватора соленая морская вода», – рассказал руководитель Бельбекской экспедиции музея-заповедника «Херсонес Таврический» Максим Тюрин.

Сосуды использовали в хозяйстве и повторно – в них хранили урожай злаков. Форма амфор была характерна для того времени. Древние жителей легко вставляли их в песок или землю. Ученые нашли в крепости на Масленой горе продукцию более 10 различных гончарных центров. Эта коллекция предметов одна из самых ярких находок, которые рассказывают о жизни и быте жителей Крыма эпохи Митридата VI Евпатора. Пока эти находки гости музея-заповедника увидеть не могут. В «Херсонесе-Таврическом» готовят большую экспозицию.

Оксана Колесникова, Михаил Шурмель, Анастасия Пипенко

Источник: Вести.Севастополь