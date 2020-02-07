В «Херсонесе Таврическом» исследуют амфоры с Коса, обнаруженные при раскопках в Крыму

7 февраля 2020     18
В «Херсонесе Таврическом» исследуют амфоры с Коса, обнаруженные при раскопках в Крыму

Ученые музея-заповедника продолжают исследования склада амфор, произведенных на греческих островах Родосе, Хиосе, Косе, а также в Синопе и Гераклее. Амфоры были обнаружены при раскопках античного укрепления Масляная гора около села Поворотного в Крыму.

Реставрация и изучение находок длится уже больше года – было обнаружено более десяти тысяч фрагментов керамических изделий, из которых керамист экспедиции Игорь Макаев собрал более двадцати сосудов.

По словам руководителя экспедиции Максима Тюрина, в этих амфорах первоначально содержалось косское вино, которое готовили на морской соленой воде на острове Кос. В некоторых сосудах были обнаружены обугленные зерна злаков.

«Наибольшую сложность составляет реставрация амфор, произведенных на острове Кос, что в Эгейском море. Всего в завале обнаружено восемь таких сосудов, некоторые, вероятно, принадлежали одной партии товара. Это однотипные амфоры с цилиндрическим горлом, пифоидным туловом и двуствольными ручками. Глиняное тесто у них практически идентично, что крайне усложнило работу», – рассказал Игорь Макаев, керамист Бельбекской экспедиции.

На некоторых из косских амфор содержатся граффити – надписи, нацарапанные острым предметом, и дипинти – обозначения, нанесенные краской.

Так, на один из сосудов нанесено граффито с редким именем «Каланион». До этого оно не было зафиксировано не только в Херсонесе и его округе, но и в Причерноморье в целом. Возможно, это имя владельца амфоры, который жил на Масляной горе более двух тысяч лет назад.

Ученые предполагают, что крепость Масляная гора погибла от пожара на рубеже II и I вв. до н.э. в ходе одного из варварских нападений. Войну с варварами Таврики вместе с населением Херсонеса в то время вел понтийский царь Митридат VI Евпатор.

Служба информации «Вести – Севастополь» По материалам Максима Тюрина, научного сотрудника отдела Хора Херсонеса музея-заповедника «Херсонес Таврический» 

Источник: Вести.Севастополь

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