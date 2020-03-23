В Херсонесе Таврическом каждый день снимают видеоэкскурсии по разным залам

При реконструкции Большой Морской была обнаружена стоянка Минского пехотного полка времён Крымской войны. Такое предположение высказали учёные музея-заповедника “Херсонес Таврический”, изучив найденные в земле предметы. Музей закрыт для посещения. Но находки показали журналистам. А горожан приглашают на онлайн-экскурсии.

На одном столе – целый срез жизни Севастополя, начиная с 19 века. Как и история города здесь переплелись атрибуты мирной жизни и находки военного времени. Все вещи обнаружили в одном месте во время реконструкции площади Лазарева – у второго дома по улице Генерала Петрова. Во время ремонта ученым открылись 9 археологических культурных слоев города. Лучше всего сохранился период Великой Отечественной войны. Здесь в подарок исследователям – часть разрушенного жилого дома.

«Мы заметили следы печки, следы полов, и это можно даже назвать какой-то жизненной археологией, которая понятна не только специалистам- исследователям, а обычным людям, что здесь жили наши предки», – рассказывает первый заместитель директора музея-заповедника “Херсонес Таврический” Татьяна Сарапулкина.

Сам дом был разрушен в июне 1942-го. На весенних аэроснимках того же года четко виден и он, и вся прилегающая площадь. Так она выглядела 78 лет назад.

Сейчас историки пытаются узнать, кто жил в этом доме и чем занимался. Находки более древних слоёв: пушечные ядра, ружейный кремень и пуговицы времен Крымской войны с номером 28. Они могли принадлежать бойцам двух полков, историки склоняются, что это часть амуниции Минского.

«Мы здесь видим свидетельства их отдыха: это керамические трубки, фишки домино. Стакан в этом слое сохранился почти полностью», – показывает находки Валентин Дорошко, научный сотрудник музея-заповедника “Херсонес Таврический”.

Самая древняя находка – фрагмент ручки херсонесской амфоры 3-го века до нашей эры. А некоторые элементы из культурного слоя на Лазарева всерьез озадачили ученых.

Самая неожиданная находка этих раскопок – кубик смальты- его датируют 5-6 веком, а нашли в слое Крымской войны, то есть на 13 веков позднее.

Мозаика, которая состоит как раз из таких стеклянных кубиков, представлена в зале Византийской истории музея-заповедника, но доступ туда сейчас закрыт даже сотрудникам. Это распоряжение министерства культуры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Впрочем, увидеть экспозицию можно в любое удобное время. В интернете на официальном сайте Херсонеса Таврического 3D-панорамы двух залов – в каждом более 3 тысяч предметов. А каждый день сотрудники музея снимают видеоэкскурсии, в которых рассказывают о достопримечательностях древнего города. Первая история про античный театр.

«Этот театр является уникальным объектом, как считают исследователи, он единственный найден на территории бывшего Советского Союза. Построен был в 3 веке до н.э. просуществовал до 4 века», – рассказывает Надежда Федоткина, заведующая экскурсионным отделом музея-заповедника “Херсонес Таврический”.

Видеоэкскурсии можно увидеть в социальных сетях на официальных страницах музея-заповедника. В планах – рассказать истории Туманного колокола, Базилики и многих экспонатов, которых нет в выставочных залах.

«Фондовая коллекция музея насчитывает свыше 240 тысяч предметов. В экспозиционных залах представлено 6 тысяч. Сокровищница музея огромна, и нам всегда есть, о чем рассказать», – говорит Альбина Тищенко, начальник отдела развития, руководитель пресс-службы музея-заповедника “Херсонес Таврический”.

Сотрудники музея уверены, что новый формат работы заинтересует жителей не только Севастополя, но и России, ведь подписчиков у Херсонеса Таврического немало. И после виртуальных экскурсий люди придут посмотреть на древний город и его экспонаты и своими глазами.

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Оксана Колесникова, Наталья Бабкевич, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь