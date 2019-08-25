В "Херсонесе Таврическом" покажут сенсационные находки

В первый же день выставку “Тайны античного некрополя” посетили более 500 человек. О новой программе сотрудники музея рассказали в социальных сетях.

Главная цель – познакомить посетителей с тремя находками археологов, вокруг которых в научных кругах ведутся споры.

“Речь идет о скорченном погребении и захоронении младенца в амфоре, о захоронении так называемого “кандальника” и найденных на некрополе костяках с искусственной деформацией черепа”, – пишут на официальной странице музея-заповедника в социальных сетях.

По словам специалистов, именно в этом античном некрополе находят больше всего неповреждённых предметов, а его исследования входят в ежегодную программу работы археологов.

А недавно на раскопках в Херсонесе обнаружили фрагменты уникальной чаши с изображением грифона.

Служба информации “Вести-Севастополь”

фото vk.com/chersonesos_sev

Источник: Вести.Севастополь