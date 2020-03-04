В «Херсонесе Таврическом» покажут экспонаты времён Крымской войны

4 марта 2020     31
В «Херсонесе Таврическом» покажут экспонаты времён Крымской войны

Открытие выставки «Археология и Крымская война» состоится 5 марта в 14:00 в зале временных выставок Византийской экспозиции.

В «Херсонесе Таврическом» откроется выставка, на которой будут представлены археологические находки времён Крымской кампании 1854–1855 годов, сделанные на территории музея-заповедника.

Крымская война не обошла стороной территорию Херсонеса. Так, «Туманный колокол» французы увезли в Париж в качестве трофея. Долгое время он находился в Нотр-Дам де Пари, но позже вернулся на своё место.

Выставка продлится до 22 апреля. 5 марта вход на неё свободный.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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