В «Херсонесе Таврическом» покажут экспонаты времён Крымской войны

Открытие выставки «Археология и Крымская война» состоится 5 марта в 14:00 в зале временных выставок Византийской экспозиции.

В «Херсонесе Таврическом» откроется выставка, на которой будут представлены археологические находки времён Крымской кампании 1854–1855 годов, сделанные на территории музея-заповедника.

Крымская война не обошла стороной территорию Херсонеса. Так, «Туманный колокол» французы увезли в Париж в качестве трофея. Долгое время он находился в Нотр-Дам де Пари, но позже вернулся на своё место.

Выставка продлится до 22 апреля. 5 марта вход на неё свободный.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь