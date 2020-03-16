В «Херсонесе Таврическом» сделали фотоплан затопленной крепостной башни

С помощью современной техники специалистам отдела подводной археологии удалось сделать фотоплан так называемой “ромбовидной башни”, руины которой находятся на дне Карантинной бухты – там, где когда-то была суша и стоял древний Херсонес, сообщает ТАСС.

Башню исследователи обнаружили еще в 1960-х годах, но изучить ее не удавалось из-за того, что она находится в зоне с очень плохой видимостью. Сейчас археологии провели фотограмметрическую съемку, позволяющую составить фотоплан и сделать 3D-модель объекта. Предположительное время постройки укрепительного сооружения – IX-X век.

Прежде, чем спуститься под воду, археологи с помощью квадрокоптера сделали фотоснимки участка, где находится башня. И рядом с ней им удалось увидеть фрагменты еще одного сооружения. Для чего оно служило, пока непонятно. В прошлые годы оно не было известно, так как до 1990-х годов его закрывало стоящее у берега учебное судно школы водолазов.

Как рассказал журналистам заведующий отделом подводной археологии “Херсонеса Таврического” Андрей Букатов, уже в ходе подводной съемки археологи получили единое фотоизображение сохранившегося фундамента ромбовидной башни, размеры которого составляют 7х10 м. Похожая на эту башня есть и на суше, на западном участке крепостной стены, она была предназначена для обороны городских ворот.

Также археологии обследовали еще один объект на дне Карантинной бухты – обнаруженный в 2017-2019 годах вал из крупных камней длиной более 30 м и шириной до 8 м. Есть версия, что это тоже часть оборонительной стены древнего города или мол. Новые исследования должны пролить свет на предназначение этого сооружения и время его постройки.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь