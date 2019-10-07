В ходе рейда «Автобус» нарушения выявили у 31 водителя

Госавтоинспекция Севастополя в ходе рейда «Автобус» проверяла соблюдение ПДД водителями общественного транспорта. Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по г. Севастополю, было выявлено 31 правонарушение.

Больше всего протоколов – 7 – было составлено за несоблюдение требований дорожных знаков и нарушение разметки. 6 водителей не включили ближний свет фар во время движения, еще столько же ехали с непристёгнутым ремнем безопасности.

Также среди часто встречающихся нарушений – отсутствие путевых листов; самовольное переоборудование автомобиля, не закрепленное в документах; использование сотового телефона во время движения. Еще один административный материал был составлен из-за отсутствия полиса ОСАГО.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что оперативно-профилактический рейд «Автобус» будет проводить регулярно.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь