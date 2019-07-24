В ходе рейда "Мото" в Севастополе оштрафованы 5 мотоциклистов

За время скрытого патрулирования было составлено 5 административных материалов. Сотрудники ГИБДД зафиксировали нарушения по управлению мотоциклом без водительского удостоверения. За это предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Двух мотоциклистов оштрафовали за езду без шлема, им грозит штраф в тысячу рублей.

Еще один водитель управлял мотоциклом в пьяном виде, от медицинского освидетельствования он отказался. По закону, его могут оштрафовать на 30 тысяч рублей и лишить прав на 1,5-2 года.

Анастасия Лазарева

Фото c сайта Новости Крыма

Источник: Вести.Севастополь