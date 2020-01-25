В ходе рейда «Пешеходный переход» в Севастополе оштрафовали 18 нарушителей

25 января 2020     13
В ходе рейда «Пешеходный переход» в Севастополе оштрафовали 18 нарушителей

Количество пешеходов и водителей равное – по девять человек.

Инспекторы составляли административные протоколы на водителей, не предоставивших пешеходам преимущество на переходе. А также пешеходов, которые переходили проезжую часть в неположенном месте.

Девяти автолюбителям были выписаны штрафы в размере от 1500 до 2500 рублей. Девять пешеходов заплатят за правонарушение по 500 рублей.

Управление ГИБДД УМВД России по Севастополю напоминает, что пешеходы должны двигаться по тротуарам, а при их отсутствии — по обочинам. В тёмное время суток или в условиях ограниченной видимости необходимо иметь световозвращающие элементы на одежде или аксессуарах.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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