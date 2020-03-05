В ходе учений комплексы «Бал» и «Бастион» выполнили все задачи

Береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» ЧФ вернулись в пункты постоянной дислокации после учений, где они тренировались наносить удары по надводным кораблям условного противника в акватории Чёрного моря.

В ходе учений личный состав ракетных дивизионов должен был привести комплексы в боевое положение и выполнить электронные пуски по кораблям условного противника. После чего нужно было за определенное время сменить дислокацию и уже из нового района повторить ракетные удары. В нормативы личный состав уложился. Все задачи, поставленные перед дивизионами, были выполнены в полном объёме, сообщила пресс-служба Черноморского флота.

В учениях были задействованы 40 единиц военной и специальной техники и около 300 военнослужащих, роль «противника» выполняли экипажи кораблей.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото Черноморского флота

Источник: Вести.Севастополь