В ходе учений спецслужбы обезвредили бомбу в поезде «Севастополь – Санкт-Петербург»

Антитеррористические учения на объектах железнодорожного транспорта провёл оперативный штаб в городе Севастополе.

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По легенде, на железнодорожном вокзале Севастополя и в поезде «Севастополь – Санкт-Петербург» планировалось совершение террористических актов. Территория вокзала и вокруг поезда была оцеплена, пассажиры и сотрудники эвакуированы, сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

Отработаны действия по обезвреживанию самодельного взрывного устройства с возможным использованием отравляющих веществ. В учениях приняли участие сотрудники УФСБ, УМВД, Росгвардии, ЛУ МВД на транспорте, МЧС, правительства города, Черноморского флота.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь