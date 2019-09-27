В ходовых испытаниях новейшего фрегата «Адмирал флота Касатонов» участвовали вертолеты

27 сентября 2019     12
В ходовых испытаниях новейшего фрегата «Адмирал флота Касатонов» участвовали вертолеты

Итоги недели на четырех флотах России

Главные темы рубрики:

– Вертолеты морской авиации Балтийского флота учились искать с воздуха подводные лодки, применяя опускаемые гидроакустические станции.

– В ходе испытаний новейшего фрегата «Адмирал флота Касатонов» летчики отработали посадку вертолета на палубу корабля.

– Малый ракетный корабль Тихоокеанского флота класса “Овод” модернизирован новыми крылатыми ракетами ХА-35.

– Корабли арктической группировки Северного флота провели боевые стрельбы в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.

– Фрегат «Адмирал Макаров» с командующим Черноморским флотом Игорем Осиповым и главной иконой ВМФ на борту направился в Грецию и Сирию.

Источник: Вести.Севастополь

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