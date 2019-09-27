В ходовых испытаниях новейшего фрегата «Адмирал флота Касатонов» участвовали вертолеты

– Фрегат «Адмирал Макаров» с командующим Черноморским флотом Игорем Осиповым и главной иконой ВМФ на борту направился в Грецию и Сирию.

– В ходе испытаний новейшего фрегата «Адмирал флота Касатонов» летчики отработали посадку вертолета на палубу корабля.

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В ходовых испытаниях новейшего фрегата «Адмирал флота Касатонов» участвовали вертолеты Итоги недели на четырех флотах России Главные темы рубрики: – Вертолеты морской авиации Балтийского флота учились искать с воздуха подводные …

