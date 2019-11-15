В художественном музее отмечают 125-летие со дня рождения Михаила Крошицкого

15 ноября 2019     13
В художественном музее отмечают 125-летие со дня рождения Михаила Крошицкого

Сегодня главный городской художественный музей отмечает 125 лет со дня рождения ключевой фигуры его истории – Михаила Крошицкого.

В годы войны он был директором учреждения культуры и по своей инициативе спас более 1000 произведений из коллекции Севастопольской картинной галереи. Всю дорогу от осаждённого Крыма через Кавказ, Среднюю Азию, Сибирь и до Томска он сопровождал особо ценный груз.

После войны экспозицию и фонды перевели в Симферополь и только через 10 лет произведения вернули в Севастополь. Сегодня музей имени Крошицкого снова в состоянии переезда: главное здание на проспекте Нахимова реконструируют.

«На следующий год, понимая, что ремонтные работы продолжатся и мы не будем находиться в этом же зале и в этом же состоянии, у нас есть довольно интересные планы. В частности, к 75-летию Победы, совместно с Томским музеем, с которым история нашего музея связана в течение нескольких лет, пока находилась там в эвакуации коллекция, издание совместного альбома, посвящённого победе в Великой Отечественной войне. Совместные проекты с музеем Крыма, то есть мы будем проводить обмены работами», – рассказал директор музея имени М. П. Крошицкого Александр Литвиненко.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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