В Центре крови срочно ищут доноров 2-й группы

В Центре отмечают: на исходе запасы крови с отрицательным резус-фактором.

Главный врач Центра крови Иван Боечко рассказывает: в срочности нет ничего страшного, просто совпадение. Нескольким людям в городских больницах одновременно потребовалась именно эта кровь. Постоянных доноров специалисты центра уже обзвонили. Боечко обращает внимание на то, что вторая отрицательная встречается почти у 60% населения земли.

Стать донором может практически каждый, кому исполнилось 18 лет и чей вес больше 50 килограммов. Тем, у кого нет севастопольской прописки или регистрации, напоминают: норматив Минздрава ограничивает сдачу крови по месту жительства и требует предоставить справку от эпидемиолога, которая действует полгода, а также ряд других медицинских документов.

В прошлом месяце в России отметили день донора, а Севастопольский Центр крови подвёл итоги года.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Фото Юлии Блоцкой

Источник: Вести.Севастополь