В центре Севастополя и Верхнесадовом в пятницу отключат электроснабжение

Как сообщает «Севастопольэнерго», в пятницу 31 января в связи с техническими работами будет прекращена подача электроэнергии на следующих улицах: Адмирала Октябрьского, в домах №2-4; ул. Большая Морская, с 36-го по 46-ой. Света не будет ориентировочно с 8:00 до 17:00.
На час позже: в 9 утра электроснабжение отключат в домах №14А, 14Б на ул. Гавена и на трех улицах Верхнесадового: на ул. Севастопольской с 66 по 80-ый, на ул. Титова, 36-48, 43-61; на ул. Гагарина, 20-40 ,31-47. На ул. Гавена электричество дадут ориентировано в 17 часов, в Верхнесадовом – в 14 часов.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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