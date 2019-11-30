В центре Севастополя меняется схема движения транспорта

Из-за продолжающихся работ на улице Большая Морская меняется схема дорожного движения в центральной части города.
На площади Ушакова проезжую часть сузят на одну полосу, справа, по ходу движения в сторону Ленина и Большой Морской.
Также заузят улицу Ленина по направлению в центр до остановки у библиотеки имени Л.Н. Толстого. На пересечении Гоголя и 4-й Бастионной уменьшат островок безопасности.
Установить временные знаки и нанести разметку, при благоприятных погодных условиях, планируется ночью 2 декабря.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь