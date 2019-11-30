В центре Севастополя меняется схема движения транспорта

30 ноября 2019     18
В центре Севастополя меняется схема движения транспорта

Из-за продолжающихся работ на улице Большая Морская меняется схема дорожного движения в центральной части города.

На площади Ушакова проезжую часть сузят на одну полосу, справа, по ходу движения в сторону Ленина и Большой Морской.

Также заузят улицу Ленина по направлению в центр до остановки у библиотеки имени Л.Н. Толстого. На пересечении Гоголя и 4-й Бастионной уменьшат островок безопасности.

Установить временные знаки и нанести разметку, при благоприятных погодных условиях, планируется ночью 2 декабря.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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В центре Севастополя меняется схема движения транспорта
В центре Севастополя меняется схема движения транспорта

Из-за продолжающихся работ на улице Большая Морская меняется схема дорожного движения в центральной части города. На площади Ушакова проезжую часть …



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