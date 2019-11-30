В центре Севастополя меняется схема движения транспорта

Установить временные знаки и нанести разметку, при благоприятных погодных условиях, планируется ночью 2 декабря.

Также заузят улицу Ленина по направлению в центр до остановки у библиотеки имени Л.Н. Толстого. На пересечении Гоголя и 4-й Бастионной уменьшат островок безопасности.

На площади Ушакова проезжую часть сузят на одну полосу, справа, по ходу движения в сторону Ленина и Большой Морской.

Из-за продолжающихся работ на улице Большая Морская меняется схема дорожного движения в центральной части города.

В России отреагировали на скандал с Apple и Крымом Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал скандал вокруг принадлежности Крыма на картах американской …



МИД объяснил скандал с чешской делегацией в аэропорту Москвы В МИД России прокомментировали инцидент с задержкой самолета главы минсельхоза Чехии Мирослава Томана и его делегации в московском аэропорту. По …



Лучшие тексты «ИНФОРМЕРа» за прошедшую неделю Каждую субботу редакция «ИНФОРМЕРа» перечитывает тексты из рубрики «Горячее» и выбирает самые лучшие, по нашему мнению, публикации. После этого мы составляем рейтинг …



«Дети» Путина: кто будет править Россией после 2024 года?» Заместитель директора Левада-центра Денис Волков и руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников опубликовали на сайте Московского Центра Карнеги обширное и интересное исследование «Дети» …

