В центре Севастополя найдена авиабомба, движение по Большой Морской остановлено

При проведении строительных работ у бывшего кинотеатра «Дружба» был обнаружен предмет, напоминающий боеприпас времён Великой Отечественной войны.
На месте ЧП работают сотрудники МЧС и полиции. Движение в районе временно ограничено, участок оцеплен. Движение по Большой Морской перекрыто. По неподтверждённой информации обнаружена немецкая авиабомба SD-50. Её готовят к транспортировке на полигон.
Обновлено: на площадь Ушакова приехал врио губернатора Михаил Развожаев и руководитель ГУ МЧС Севастополя Дмитрий Козлов.
Специалисты исследуют авиабомбу SD-50, устанавливают тип взрывателя и возможность транспортировки.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь