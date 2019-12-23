В центре Севастополя найдена авиабомба, движение по Большой Морской остановлено

Обновлено: на площадь Ушакова приехал врио губернатора Михаил Развожаев и руководитель ГУ МЧС Севастополя Дмитрий Козлов.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС и полиции. Движение в районе временно ограничено, участок оцеплен. Движение по Большой Морской перекрыто. По неподтверждённой информации обнаружена немецкая авиабомба SD-50. Её готовят к транспортировке на полигон.

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