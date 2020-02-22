В центре Севастополя найдены артефакты времен Крымской войны

В ходе ремонтных работ на Большой Морской, в районе площади Лазарева, в Севастополе были найдены уникальные артефакты.
Исследователи обнаружили монеты, пуговицы и пули времен Крымской войны. Точнее специалисты историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» смогут сказать после окончания исследовательских работ.
Археологи приступили к раскопкам на этом месте на прошлой неделе. Строители, при ремонтных работах по реконструкции улицы Большая Морская, обнаружили построенное в XIX веке старинное здание и остатки грузового автомобиля.
Источник: Вести.Севастополь