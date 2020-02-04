В центре Севастополя не смогли разъехаться троллебус и внедорожник

На улице Ленина сегодня было затруднено движение транспорта. Недалеко от музея Черноморского флота произошла авария.
По словам очевидцев, внедорожник с калининградским номером, ехавший в правом ряду, поворачивал на Минную улицу и не уступил дорогу троллейбусу. Обошлось без пострадавших. Но на дороге электротранспорт образовал пробку. Место ДТП смогли объехать только троллейбусы на автономном ходу. Чтобы нормализовать дорожную обстановку, на улицу Ленина приехали сотрудники службы безопасности движения “Севэлектроавтотранса”.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь