В центре Севастополя обезвредят 250-килограммовую авиабомбу

5 июня с 9:00 в центре Севастополя начнут работы по обезвреживанию авиабомбы SC-250 весом в 250 килограммов, сообщила пресс-служба МЧС по Севастополю во вторник.

Сотрудники МЧС обнаружили снаряд в районе улицы Капитанская, во время выполнения от населения по обнаружению взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

На время работ по уничтожению боеприпаса жителей нескольких домов по улице Сенявина отселят, а опасную зона оцепят.

На период проведения работ спасатели просят воздержаться от передвижений в сторону опасной зоны.

Источник: Вести Севастополя