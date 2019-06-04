В центре Севастополя обезвредят 250-килограммовую авиабомбу

4 июня 2019     15
В центре Севастополя обезвредят 250-килограммовую авиабомбу

5 июня с 9:00 в центре Севастополя начнут работы по обезвреживанию авиабомбы SC-250 весом в 250 килограммов, сообщила пресс-служба МЧС по Севастополю во вторник.

Сотрудники МЧС обнаружили снаряд в районе улицы Капитанская, во время выполнения от населения по обнаружению взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

На время работ по уничтожению боеприпаса жителей нескольких домов по улице Сенявина отселят, а опасную зона оцепят.

На период проведения работ спасатели просят воздержаться от передвижений в сторону опасной зоны.

Источник: Вести Севастополя

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