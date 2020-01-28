В центре Севастополя обнаружены довоенные трамвайные рельсы

28 января 2020     19
В центре Севастополя обнаружены довоенные трамвайные рельсы

Во время строительных работ по реконструкции улицы Большая Морская сделаны новые исторические находки.

Недалеко от площади Лазарева строители обнаружили довоенные рельсы. В конце XIX века в этой части Севастополя сходились несколько трамвайных маршрутов. Пути были разрушены во время Великой Отечественной войны и после не восстанавливались.

Здесь же найдены фрагменты старинного здания. Севастопольские краеведы предположили, что это может быть часовня Святого Николая, давшая площади Лазарева первое название — «Площадь с часовней». По другой версии, это могут быть фрагменты дома купца Хлудова. 

«Нужно обратиться к археологам, чтобы они, имея разрешение и квалификацию на работу на данном участке с такими памятниками, провели исследование и могли бы квалифицировано сказать, что здесь было, изучая источники, изучая историю, изучая карты. Изучая то, что здесь было не только по данным археологии, но и по данным истории», – пояснила заместитель начальника Управления охраны объектов культурного наследия Севастополя Ирина Масликова.

Работы на участке, где обнаружена находка, будут приостановлены, участок будет ограждён на время проведения исследований.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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