В центре Севастополя обнаружен боеприпас

В Севастополе при строительных работах по реконструкции Матросского бульвара обнаружен 130-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Строители нашли артснаряд при проведении земельных работ рядом со строящимся летним кинотеатром на Матросском бульваре. Снаряд прошел канал ствола орудия, но по какой-то причине не разорвался.

Как рассказал член наблюдательного совета по реконструкции Матросского бульвара Михаил Чалый, территория была оцеплена, строителей отвели на безопасное расстояние. Саперы севастопольской инженерно-технической группы ОМОН «Беркут» Росгвардии обследовали найденный предмет.

Выяснилось, что несмотря на следы повреждений и возможную опасность снаряда, его можно транспортировать. Сотрудники МЧС вывезли находку на полигон для взрывотехнических работ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь