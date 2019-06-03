В центре Севастополя ограничат движение на всё лето

3 июня 2019

С 4 июня на центральном городском холме ограничат движение в связи с началом большого дорожного ремонта, сообщила пресс-служба правительства Севастополя в понедельник.

С 00:00 4 июня по 30 июля движение транспортных средств полностью ограничат на улице Советская на участке от ул. Л. Павличенко до ул. Воронина.

С 00:00 30 июля по 31 августа ограничение будет действовать на участке от ул. Алексакиса до ул. Л. Павличенко.

Сегодня губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что главу “Севастопольского автодора” Валерия Васякина уволят за срыв ремонта дорог. Особые нарекания главы города вызвал затянувшийся ремонт улицы Симонок на Северной стороне и улицы Подгорной в селе Терновка.

Источник: Вести Севастополя