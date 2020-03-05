В центре Севастополя появятся цветочная арка и крылья ангела

К Международному женскому дню в центре Севастополя появятся праздничные инсталляции. «Горсвет» установит как новые объекты, так и те, что стояли в прошлом году.

На Приморском бульваре разместят «цветочную арку» и «крылья ангела». Композиции будут украшены объемными бутонами цветов и внутренней подсветкой. Крылья установят так, чтобы каждый мог сделать фотографию, будто они растут из-за спины, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Прошлогодние фотозоны установят рядом с мостом влюбленных и на Графской пристани. Все конструкции в вечернее время будут подсвечиваться.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь