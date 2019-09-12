В центре Севастополя сгорел автомобиль

12 сентября 2019     17
В центре Севастополя сгорел автомобиль

Вечером 11 сентября на улице Маяковского автомобиль ВАЗ-2109 врезался в дерево и загорелся.

Владелец машины потом рассказывал очевидцам и сотрудникам МЧС, что он припарковал автомобиль и отправился по своим делам, а машина сама снялась с тормоза и покатилась вниз. Ее остановило дерево.

Как пишут очевидцы происшествия в группе «Автопартнер Крым» в социальной сети «ВКонтакте», прохожие снимали происходящее на мобильные телефоны, но никто из них не начал тушить охваченную огнем машину. Только женщина, живущая в соседнем доме, вылила на автомобиль с балкона ведро воды, да еще несколько человек прибежали с небольшими огнетушителями.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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В центре Севастополя сгорел автомобиль

Вечером 11 сентября на улице Маяковского автомобиль ВАЗ-2109 врезался в дерево и загорелся. Владелец машины потом рассказывал очевидцам и сотрудникам …



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