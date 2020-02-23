В центре Севастополя строители наткнулись на 24-метровый колодец с водой

23 февраля 2020     11
В центре Севастополя строители наткнулись на 24-метровый колодец с водой

В ходе реконструкции улицы Большой Морской напротив кинотеатра “Победа” строители обнаружили уникальный древний колодец. Он был вырублен в скальной породе и напоминает античные колодцы Херсонеса. 

С экстрим-камерой в колодец спустился реставратор, член Наблюдательного совета по реконструкции Большой Морской Анатолий Пряшников. Он рассказал, что диаметр  сооружения превышает 1,5 метра, а глубина –  24 метров. На дне есть вода. Судя по тому, что она чистая, можно говорить, что колодец проточный. Реставратор считает, что колодец можно отнести к концу 19-го – началу 20 веков. 

Служба информации «Вести – Севастополь» Съемка предоставлена Анатолием Пряшниковым

Источник: Вести.Севастополь

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