В центре Севастополя строители обнаружили потерну XIX века

10 января 2020     11
В центре Севастополя строители обнаружили потерну XIX века

При проведении реконструкции на площади Ушакова рабочие наткнулись на доселе неизвестную потерну. Пока есть версия, что это часть гидротехнического сооружения, заложенного еще в позапрошлом веке.

Такое предположение выдвинул реставратор Анатолий Пряшников. По его словам, потерна сделана из крымбальского камня, связывающий раствор – известковый, и именно это дает основание полагать, что построили ее в 19 веке. Пока раскопано лишь 5,5 метров узкого тоннеля, дальше проход завален, но судя по повороту, который он делает, можно предположить, что потерна ведет в сторону 5 км к Сарандинакиной балке. Пряшников считает, что по этому “коридору” поступала вода для фонтана, который раньше был на площади Ушакова. 

  

Видимо, проходом пользовались во время Великой Отечественной войны, потому что внутри тоннеля обнаружены фрагменты советских противогазов 40-ых годов. Но потом о существовании потерны, видимо, забыли. 

Общественники уже выразили готовность сотрудничать с подрядчиками, чтобы консультировать их, как обращаться с такими находками.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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