В центре Севастополя уничтожена бомба

Сегодня в 12.45 в центре Севастополя была уничтожена авиабомба времён Великой Отечественной войны. Она была обнаружена на стройплощадке на мысе Хрустальный, после обследования боеприпаса сапёрами было принято решение взрывать на месте.

В связи с этим было перекрыто движение по улице Капитанской от площади трёхсотлетия Черномоорского флота до пересечения с улицей Амурской. Для жителей домов, расположенных в опасной зоне, был организован пункт временного размещения в школе №44. Ликвидация авиабомбы прошла в штатном режиме.

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видео с камеры sevstar.net/oko

Источник: Вести.Севастополь