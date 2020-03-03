В ЧВВМУ им. Нахимова будут готовить штурманов

Отразили условную атаку диверсантов, потушили десятки пожаров и поборолись за живучесть корабля. В ходе дня открытых дверей курсанты Черноморского Высшего военно-морского училища имени Нахимова показали, чему научились. На закрытую территорию смогли попасть более двух сотен гостей, в их числе оказалась и наша съемочная группа.

Корабль повреждён. На устранение пробоины в трюме, у курсантов Черноморского Высшего военно-морского училища имени Нахимова – считанные минуты. Чрезвычайные ситуации на так называемом «полигоне живучести», моделируют постоянно.

«Выйдя из стен этого училища, они будут передавать это своим подчиненным, обучать их, тренировать их, для того, чтобы корабль всегда был в полной боевой готовности и мог выполнить любые задачи», – говорит Павел Сошкин, начальник кафедры устройства и живучести корабля ЧВВМУ им. П.С. Нахимова.

Все учебные задачи сегодня выполняют с особой точностью. Когда за тобой пристально наблюдают несколько сотен глаз, права на ошибку нет. В день открытых дверей вход на территорию училища свободен для всех желающих.

Одни приходят посмотреть на зрелищные учения. Другие – выбрать будущую профессию. Сегодня в училище 5 факультетов: 3 выпускают будущих офицеров и старшин для военно-морских сил России, еще 2 готовят кадры для гражданского флота.

«Мы не стоим на месте. В этом году по специальности «Судовождение» у нас открыт бюджетный набор и первые 30 студентов будут иметь возможность поступить на бюджетную форму обучения», – рассказал Александр Гринкевич, начальник Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова.

Появится и новая специальность, теперь здесь будут учить на штурмана. Об этой профессии задумывается Влад Рысин. Школу он окончит только через 6 лет, но уже строит грандиозные планы на будущее.

«Я сейчас сижу за симулятором маломерных судов. Планирую в этом училище учиться и стать адмиралом», – поделился планами Влад.

Курсант кадетского училища Виталий Джалаев выбирает факультет, вспоминая наставления отца, который служил на крейсере «Москва».

«Отец дослужился до звания капитана третьего ранга, – сообщил Виталий. – Рассказывал о службе не очень много, так как не любил говорить о работе, но про походы рассказывал».

В своей анкете Виталий указывает факультет береговых ракетно-артиллерийских войск. Говорит, дальние морские походы не для него. Будет обеспечивать поддержку кораблям с берега. Но это через несколько лет, а сейчас экзамены, медкомиссия и нормативы по физподготовке.

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Андрей Поперечнюк, Алена Давыдова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь