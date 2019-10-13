В Чебоксарах решают, как доставить в Севастополь скульптуру скорбящей матери

Известный чебоксарский скульптор Владимир Нагорнов завершает работу над созданием памятника «Скорбящая мать». Установить его собираются в Севастополе в память о солдатах из Чувашии, погибших в боях за полуостров во время Великой Отечественной войны, сообщает ГТРК “Чувашия”.

У подножия женской скульптуры будут находиться три блока с именами жителей республики, проливших свою кровь на крымской земле.

«Если говорить об этом образе – разный подход можно было применить, – рассказал скульптор Владимир Нагорнов съемочной группе ГТРК «Чувашия». – Можно было солдата в движении, обороняющегося и так далее. Но очень мне хотелось сделать именно связь с Чувашией. Скорбящая мать, она, получается, скорбит о погибших сыновьях, мужьях при обороне и освобождении Севастополя. Очень много погибло уроженцев Чувашии. И поэтому в память об этом Чувашия приносит в дар Крыму такой памятник».

Идею поддержал Чувашский Национальный конгресс и Госсовет республики.

Трехметровую фигуру Владимир Нагорнов вытачил из 21-тонного куска песчаника, привезенного с Кавказа. Он отсёк всё лишнее, и получилась скульптура весом всего лишь в 5 тонн. Работы выполнены на 95%. Подол платья женщины скульптор намерен завершить уже в Севастополе, когда ее установят на постаменте. Решается вопрос транспортировки скульптуры.

«По-разному можно это сделать, – говорит Нагорнов. – Может быть, повезем на машине, в песке, как перевозят снаряды».

Монумент планируют поставить в Балаклаве – пока там находится памятный знак в честь погибших уроженцев Чувашии. Открытие памятника планировали еще в августе прошлого года. Но правительство Севастополя не дало разрешение на установку монумента. Там посчитали, что он закроет виды на долину. А в Союзе архитекторов возмутились, что в других городах решают за них, где ставить подаренные памятники.

В Чувашии хотят доставить фигуру в Севастополь к 75-летию Победы. Зимовать она будет в Чебоксарах.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта ГТРК “Чувашия”

Источник: Вести.Севастополь