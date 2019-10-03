В чемпионате WorldSkills впервые участвуют школьники и предпенсионеры

3 октября 2019     20
В чемпионате WorldSkills впервые участвуют школьники и предпенсионеры

В чемпионате Участникам чемпионата рабочих профессий WorldSkills предстоит подтвердить свою профессиональную компетенцию. В Севастополе он проходит в 4-й раз. В этом году его программа расширена. Впервые участниками состязаний стали подростки 14-16 лет, а в номинации “Навыки мудрых” – специалисты возрастной категории 50 плюс. В рамках основного направления для молодых профессионалов борьба за звание лучшего пройдет в 17-и компетенциях.

Компетенция «Облицовка плиткой»

Алина Попова приехала в Севастополь в гости из Москвы и, узнав про набор в местный колледж, решила: бросаю обучение на дизайнера, буду – прорабом. Привлеки престиж, высокая оплата и востребованность профессии.

Работать с плиткой 17-летней девушке нравится больше всего. В этом деле она стала лучшей в колледже и попала на чемпионат WorldSkills. За 18 часов надо показать навыки фигурной резки и не расколоть плитку – ее количество ограничено.

«Мало времени. Нужно рассчитывать свое время. Руки трясутся, страшно, жарко, но робу снять нельзя», – говорит Алина.

Тематика плиточной композиции – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Конкурсное задание состоит из 3-х модулей. На этот раз это цифры 7, 5 и подиум со звездой. Изначально на разметочном столе по отдельности выкладывается каждый модуль, и затем руками молодых профессионалов переносится на стенд.

Оценивать работу вплоть до десятых долей миллиметра будут аккредитованные эксперты. Все параметры расписаны подробно.

«Оценивается горизонталь выполненной облицовки, вертикаль выполненной облицовки, точность швов и соответствие чертежу или проекту задания», – говорит Елена Корякова, главный эксперт компетенции “Облицовка плиткой”.

 

Компетенция «Поварское дело»

Вес и температура блюда – все должно быть идеально. Комиссия рассматривает творение Владислава Карабанова – третьекурсника Севастопольского промышленно-технологического колледжа. Ловко шинкуя овощи и зелень и виртуозно обращаясь с ними на огне, он доказывает: лучшие повара – мужчины.

«Сегодня готовил холодную закуску из рыбы и горячее блюдо из говядины. Мне нравится, что это творческая работа и здесь нужно проявить какую-то свою жилку творческую», – рассказывает конкурсант Владислав Карабанов.

Время для творчества также ограничено – на задание дано 4 часа. Главное, говорит Владислав, правильно распределить время. А члены так называемого слепого жюри, добавляют: превыше всего – вкус. Финальное испытание – дегустация блюд. Ее проводят представители севастопольских ресторанов и кафе. В некоторых из них уже работают победители прошлых чемпионатов. Их профессиональная подготовка идёт на современном уровне.

«Были электрические плиты, но теперь по стандартам WorldSkills мы используем только индукционные плиты. И вместо обычных наших печек мы используем пароконвектоматы, в которых можно готовить одновременно несколько блюд», – объясняет Анна Емец, технический эксперт, старший мастер технологического отделения СПТК им. Геловани.

Компетенция «Медицинский и социальный уход»

Рост, вес, окружность головы. Мастер-класс по снятию антропометрических параметров новорожденных проводят учащиеся медицинского колледжа. Они же на симуляционном оборудовании показывают разновидности травм и тонкости постановки инъекций.

Чемпионат WorldSkills – это еще и обязательная деловая программа. Ее цель – заинтересовать школьников профессией медработника. Те, кто уже заинтересован – студенты колледжа – соревнуются в навыках по трем направлениям.

«Конкурсное задание практически полностью повторяет реальные условия. То есть участники, заходя на конкурсную площадку, оказываются или в палате с престарелым человеком, или в палате стационара или же как будто они пришли к кому-то из пациентов домой», – рассказывает Татьяна Ганина, главный эксперт в компетенции «Медицинский и социальный уход».

Пока идет чемпионат, журналистов на эту площадку не пускают. Еще не все конкурсанты прошли испытания. Закончатся они в следующий понедельник. И тогда экспертная комиссия начнет подсчитывать баллы и определять тех, чей профессиональный уровень соответствует мировым стандартам.

Ильдар Саудабаев, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь

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