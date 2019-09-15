В Черное море зашло американское судно «Yuma»

Накануне вечером в Черное море зашло военно-транспортное судно Yuma ВМС США. Тут же на сопровождение его взяли корабли Черноморского флота, сообщает телеканал Russia Today со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Дежурные силы и средства Черноморского флота в постоянном режиме следят за движением американского гостя.

«Yuma» – это высокоскоростной лайнер транспортного назначения, относящийся к классу Spearhead, сообщает портал Южный федеральный. Его используют в качестве транспорта для переброски войск, грузов и военного снаряжения. На палубе может быть размещён вертолет, также судно оборудовано пулемётами М2. В составе экипажа, как правило, гражданские моряки ВМС США, потому что это вспомогательное судно, которое помогает грузонабжению военных сил.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта u-f.ru

Источник: Вести.Севастополь