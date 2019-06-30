В Черное море направляется американский эсминец

30 июня 2019     39
В Черное море направляется американский эсминец

Для участия в совместных военно-морских учениях Украины и США «Sea Breeze» американцы направили в Черное море эсминец “Карни”. Он уже проходит пролив Дарданеллы, который соединяет Эгейское и Мраморное море.

Учения стартуют завтра, 1 июля, и будут проходить на воде, на суше и в воздухе.

Как сообщает РИА «Новости», украинское законодательство не разрешает в стране размещение военных баз других государств, поэтому иностранные военные допускаются на территорию Украины только по специальному закону. И его еще в марте подписал Петр Порошенко. Помимо учений Sea Breeze, он касается украинско-американских учений Rapid Trident, украинско-румынских Riverine, украинско-британских Warrior Watcher и многонациональных учений “Кленовая арка”.

Американские корабли заходят в украинские территориальные воды в пятый раз. Предыдущий визит был в апреле, когда в Черное море для участия в маневрах с военно-морскими силами Болгарии и Грузии вошел эсминец “Росс”. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта picryl.com

Источник: Вести.Севастополь

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В Черное море направляется американский эсминец
В Черное море направляется американский эсминец

Для участия в совместных военно-морских учениях Украины и США «Sea Breeze» американцы направили в Черное море эсминец “Карни”. Он уже …



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