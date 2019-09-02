В Черноморском задержали браконьеров

Ущерб в Пограничном Управлении Федеральной службы безопасности России по Республике Крым оценили в 900 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники ФСБ во время рейда с Федеральным агентством рыболовства в посёлке Черноморское выяснили, что одна из местных рыбопромысловых бригад ловила рыбу в запретной зоне – Ярылгачской бухте Каркинитского залива.

“В результате осмотра сотрудниками контрольных органов обнаружены: креветка черноморская, кефаль, бычок, краб, ставрида, атерина, налим средиземноморский. Вся выявленная рыба, как и орудия добычи (2 вентеря), изъяты установленным порядком”, – сообщают в пресс-службе.

Главе рыбопромысловой бригады теперь грозит до 5 лет лишения свободы.

В июне Балаклавский районный суд завершил рассмотрение дела в отношении Виктора Новицкого, капитана украинского судна “ЯМК-0041”, задержанного у мыса Тарханкут за незаконный промысел камбалы-калкана.

Служба информации “Вести-Севастополь”

Фото с сайта zi.ua

Источник: Вести.Севастополь