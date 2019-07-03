В Черноморском районе возобновили поиски пропавшего рыбака

Накануне во второй половине дня в службу спасения поступило сообщение о пропаже человека. В селе Оленевка 68-летний мужчина утром 2 июля отправился на рыбалку и не вернулся, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

В район поиска направили специалистов МЧС, а также сотрудников МВД. Они обнаружили личные вещи пропавшего и начали вести поиски по всей акватории и прибрежной территории.

К 21 часу поиски результатов не дали. Их приостановили до утра,а сегодня возобновили.

Никита Железняк

Фото с сайта jalita.com

Источник: Вести.Севастополь