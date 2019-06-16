В Черном море продолжаются поиски пропавшего дайвера

16 июня 2019     38
В Черном море продолжаются поиски пропавшего дайвера

Четвертый день у берегов Крыма спасатели ищут мужчину-аквалангиста, который еще 13 июня отправился на ловлю рапаны из поселка Черноморское.

В первый же день до наступления темноты сотрудники государственной инспекции по маломерным судам и отряда «Крым-Спас» обследовали акваторию Черного моря от Межводного до Владимировки в квадрате 7 км от берега. На следующий день с раннего утра поисковые работы продолжились, район расширили до Стерегущего. Был поднят вертолет, который обследовал уже 145 квадратных километров акватории, но дайвера так и не нашли.

Сегодня поиски с вертолета возобновились. Кроме него, в поисково-спасательной операции от МЧС России задействовано 36 человек личного состава, в том числе семь водолазов.

МЧС Республики Крым напоминает всем любителям подводного плавания правила поведения на воде:

  1. Никогда не погружайтесь без партнера.
  2. Всегда планируйте погружение и четко следуйте этому плану.
  3. Проверяйте исправность оборудования. Тщательно подбирайте оборудование в соответствии с планом погружения.
  4. Не употребляйте алкоголь или наркотические вещества перед погружением.
  5. Узнайте у врача, какие лекарственные средства можно принимать при погружении.
  6. Ознакомьтесь с подводным рельефом и имеющимися опасностями. Изучите, каких рыб, кораллов и прочих угроз следует избегать. Заранее изучите график местных приливов и течений.
  7. Следуйте инструкциям для дайверов. По мере погружения не забывайте «продувать» маску и уши. На глубине оставайтесь в пределах параметров таблиц погружения и компьютера. Соблюдение этих цифр позволит избежать декомпрессии.
  8. Никогда не задерживайте дыхание при подъеме на поверхность. Само подъем должен быть медленным, а дыхание — ровным.
  9. Не паникуйте под водой. Столкнувшись с испугом или замешательством, остановитесь, попытайтесь расслабиться и подумать над решением проблемы. обратитесь за помощью к партнерам или инструктору.
  10. Погружение в пещеры является крайне опасным. Заниматься им могут лишь дайверы с соответствующей подготовкой и оборудованием.
  11. Если вам не по себе или же вы испытываете боль после погружения, сразу же отправляйтесь в ближайшее отделение неотложной помощи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта МЧС РФ

Источник: Вести Севастополя

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