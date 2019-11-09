В честь офицера Черноморского флота, погибшего в Сирии, открыли мемориальную доску

9 ноября 2019     18
В честь офицера Черноморского флота, погибшего в Сирии, открыли мемориальную доску

Мемориальная доска в честь Сергея Бордова появилась на здании симферопольской школы №26, в которой учился будущий офицер Черноморского флота.

На церемонию открытия доски приехали супруга и дочь Сергея Бордова, глава администрации Симферополя Елена Проценко, сослуживцы, пришли учителя и школьники. Они почтили память Бордова минутой молчания и возложили цветы.

Майор 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, командир разведывательно-десантной роты Сергей Бордов героически погиб в Сирии 18 апреля 2017 года. Он руководил обороной гарнизона, и его бойцам пришлось отражать нападение террористов, чтобы они не прорвались к жилым домам. Сам офицер в бою получил смертельные ранения, он был посмертно награжден Орденом Мужества.

Его похоронили в Симферополе 22 апреля 2017 года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото группы “Мой Симферополь” /ВКонтакте 

Источник: Вести.Севастополь

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